Протесты, которые вспыхнули в Казахстане из-за подорожания по местным меркам цены на сжиженный газ, приобретают все более радикальный характер.

В Мангистауской области Казахстана - откуда и начались протесты - митингующие пытались штурмом взять местную администрацию.

Кроме того, в ряде городов проходят задержания и стычки с полицией.

"Страна" собрала самые яркие видео с казахстанской "газовой революции".

Напомним, в Казахстане в первый день года подняли цену на сжиженный газ и уже 2 января жители Жанаозена вышли на митинг с требованием снизить цены. Сегодня, 4 января, протесты в стране продолжаются, а к митингам присоединились и жители других городов.

В ночь на сегодня, 4 января, полиция начала принимать силовые меры к протестующим в Актау. В эту ночь участники митинга потребовали отставки акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и выступили с критикой ситуации с выборами.

После протестов правительство города Актау на западе страны гарантировало снизить цену на газ до 50 тенге за литр (3,14 грн) и не привлекать участников акций к ответственности.