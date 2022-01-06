По информации "Страны" президент Украины Владимир Зеленский покинул отеле Radisson Blu Resort Bukovel, где он встречался с Игорем Коломойским, но еще находится в Карпатах.

"Зеленский покинул гостиницу вчера поздно ночью. Уехал он на автомобиле",- рассказывает один из сотрудников отеля Radisson Blu Resort Bukove.

В самом отеле Radisson Blu Resort Bukovel также уменьшили охрану, в лобби гостиницы нет множества сотрудников УГО, которые находились здесь вчера.

Не на камеру сотрудники отеля говорят, что они не сильно обрадовались визиту президента, так как это ведет за собой множество трудностей связанных с организацией работы отеля.

"Приехало много охраны, полиции, журналисты. Нам, как сотрудникам охраны, отеля важно чтобы здесь все было спокойно и под контролем. Помимо того, что президент приехал здесь отдыхает множество бизнесменов, известных людей, которые тоже не сильно рады такому пристальному вниманию к нашему отелю из-за визита президента", - делится своими впечатления от визита главы государства один из сотрудников безопасности отеля.

По состоянию на сейчас, в Буковеле один градус ниже нуля. Идет сильный снег из-за чего закрыты несколько трасс для катания.

Вчера был сильный дождь, что также усложняло процесс катания.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на днях написал, что приехал в Буковель на небольшой зимний отдых, но умолчал о том, что поселился на одном этаже с известным украинским бизнесменом Игорем Коломойским.

"Страна" выясняла, что происходит в отеле, где остановился глава государства.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла закон Зеленского об олигархах (№5599), который в числе прочего предусматривает ответственность для судей, чиновников, прокуроров и нардепов, которые должны подавать декларацию о контактах с олигархами.