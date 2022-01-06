В среду, 5 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о донорстве. Согласно документу устанавливается полная оплата государством трансплантаций, то есть для пациента они должны будут стать бесплатными.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Документ призван решить вопрос оплаты трансплантаций. В частности, законом устанавливается, что государство оплачивает все трансплантации и для пациента они бесплатны. Также отмечается, что тарифы полностью покрывают расходы больниц на проведение таких операций", - сказано в сообщении.

Помимо этого, в документе указано, что подбор пары донор-реципиент будет осуществлять Единая государственная система трансплантации, которая полностью независима от человеческого воздействия и самостоятельно проводит такой подбор по определенным критериям.

Кроме того, сейчас решается вопрос о возможности предоставления прижизненного согласия или несогласия на донорство с помощью электронных ресурсов.

"Закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме абзацев одиннадцатого и двенадцатого подпункта 7 пункта 4 раздела I, которые вступают в силу с 1 декабря 2022 года", - уточнили в сообщении.

Ранее "Страна" разбиралась, как в Украине переписали закон о трансплантации.

Напомним, украинцы смогут оформить согласие на посмертное донорство в приложении "Дия".

Также сообщалось, что в Украине провели успешные операции по трансплантации трех органов от одного донора.