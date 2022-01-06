В сеть слили поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Рождеством, которое должно быть опубликовано вечером в четверг, 6 января.

На видео Владимир Зеленский запечатлен на фоне новогоднего городка у входа в Офис президента. Его праздничная речь посвящена примирению.

"Святой рождественский вечер - лучшее время для примирения со всеми, кого обидел сам, и кто обидел тебя. Пусть это останется в прошлом", - говорит Зеленский.

"Намерен ли сам президент последовать своему же совету и помириться со своими обидчиками или с теми, кого обидел он сам. И если это входит в его планы, то с кем именно он собрался примириться - вопрос остается открытым", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, президент Зеленский в ночь на 6 января покинул отель в Буковеле, где он встречался с олигархом Коломойским.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский даже не созывал заседание СНБО для введения санкций против телеканалов "Перший незалежний" и Ukrlive.

Также мы сообщали, что друг Зеленского и партнер Коломойского станет совладельцем компании по добыче янтаря с миллиардным оборотом.