Советники лидеров Франции и Германии на следующей неделе приедут в Киев - Ермак
На следующей неделе в Украину приедут политические советники лидеров Германии и Франции - Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн.
Об этом в Facebook сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он напомнил, что на этой неделе он разговаривал с нормандскими советниками накануне их визита в Москву, где они 6 января вели переговоры с Козаком.
"А на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц Нормандского формата, приедут в Киев. У нас теплее", - написал Ермак.
Напомним, что после встречи с Плетнером и Бонном замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что стороны обсудили несколько практических шагов по реализации Минских соглашений и договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства.
Также мы писали, что представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что во время переговоров замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с внешнеполитическими советниками лидеров Франции и Германии стороны обсудили ситуацию в Украине, и советники считают необходимыми реализовывать Минские соглашения.