На следующей неделе в Украину приедут политические советники лидеров Германии и Франции - Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн.

Об этом в Facebook сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он напомнил, что на этой неделе он разговаривал с нормандскими советниками накануне их визита в Москву, где они 6 января вели переговоры с Козаком.

"А на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц Нормандского формата, приедут в Киев. У нас теплее", - написал Ермак.

Напомним, что после встречи с Плетнером и Бонном замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что стороны обсудили несколько практических шагов по реализации Минских соглашений и договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства.

Также мы писали, что представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что во время переговоров замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с внешнеполитическими советниками лидеров Франции и Германии стороны обсудили ситуацию в Украине, и советники считают необходимыми реализовывать Минские соглашения.