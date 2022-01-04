Во вторник вечером, 4 января, руководитель Офиса президента Андрей Ермак созвонится с советниками лидеров европейских стран нормандской четверки – Франции и Германии.

Об этом сообщила советница главы ОП Дарья Заривная в комментарии для агентства "Интерфакс-Украина".

"Сегодня вечером состоится телефонный разговор Андрея Ермака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсем Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном", - рассказала Заривная.

Телефонный разговор состоится накануне визита советников лидеров Франции и Германии в Москву для переговоров с замглавы администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком, которые запланирован на 6 января.

Напомним, 24 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что намерен в течение недели провести переговоры с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Кроме этого, ранее представитель Кабинета Министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия готова к любым переговорам с Россией для решения украинского вопроса.