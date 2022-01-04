Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в которых дипломаты среди прочих тем обсудили напряжение между Украиной и Россией.

Об этом сообщает в понедельник, 3 января, ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе переговоров, которые прошли в преддверии встреч НАТО и ОБСЕ, были обсуждены напряженность между РФ и Украиной, активизация стратегического механизма по нормализации отношений между Анкарой и Вашингтоном, двусторонние отношения между Турцией и США, события в Судане, Эфиопии и на Кавказе", - сказал собеседник агентства.

Согласно заявлению руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, Блинкен и Чавушоглу говорили о "важности дальнейшей координации в связи с угрозой российской эскалации на Украине".

"Они также обсудили вопросы, касающиеся Африканского Рога, назначения Турцией специального представителя для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией и возможности углубления сотрудничества на двусторонней основе и в качестве союзников по НАТО с целью решения вопросов, представляющих взаимный интерес", - добавил руководитель пресс-службы Госдепа.

Напомним, что в четверг, 6 января, в Москве пройдут переговоры между Россией, Германией и Францией по вопросу Украины. В Москву приедут внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Их примет замруководителя администрации Кремля и представитель России на переговорах по Донбассу Дмитрий Козак. Представители Киева во встрече участвовать не будут.

Ранее "Страна" сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с Владимиром Зеленским по телефону Донбасс и переговоры с Россией.

Также мы писали, что Владимир Зеленский в Twitter сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом деолигархизацию.