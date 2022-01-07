Во время вчерашних переговоров замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с внешнеполитическими советниками лидеров Франции и Германии стороны обсудили ситуацию в Украине. Советники считают необходимыми реализовывать минские соглашения.

Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман в ходе брифинга, пишет ТАСС.

"В центре внимания переговоров находились ситуация на востоке Украины и реализация минских договоренностей. Участники были едины во мнении, что необходимо провести дальнейшие переговоры в "нормандском формате", чтобы полностью реализовать эти минские договоренности", - заявила Хофман.

Напомним, 6 января в Москве состоялись переговоры замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, которые продлились более четырех часов.

Стоит отметить, что главу Офиса президента Украины Андрея Ермака на них не было и переговоры прошли без представителей Киева.

Также "Страна" сообщала, что недавно президент РФ Владимир Путин сказал своему французскому коллеге Макрону, что Нормандская встреча зависит от выполнения Киевом Минских соглашений.