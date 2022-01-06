В Москве окончились переговоры замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Они продолжались 4,5 часа.

Как сообщает РИА Новости, переговоры прошли в Подмосковье.

На встрече, организованной по инициативе российской стороны, главной темой обсуждения стало урегулирование ситуации на востоке Украины.

По итогам встречи Козак заявил, что стороны обсудили несколько практических шагов по реализации Минских соглашений.

"Обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений, договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт", - сказал Козак журналистам.

Также после встречи с советниками лидеров Германии и Франции Козак заявил о договоренности по поводу новых контактов, в том числе с участием руководства Украины.

По словам представителя Москвы, и новое правительство Германии, и руководство Франции подтвердили приверженность Минским договоренностям как безальтернативной основы для разрешения ситуации. В частности, после смены правительства в Германии Козак и Плётнер "сверили часы" по вопросу реализации соглашений.

Кроме того, стороны обсудили возможность организации встречи на министерском уровне в "нормандском формате".

Между тем на фоне сдвижения переговорного процесса с мертвой точки никуда не исчезли признаки накала обстановки вокруг Донбасса.

Так, в "ЛНР" объявили на следующей неделе сборы резервистов.

А Латвия пообещала поставить Украине оружие и военную технику.