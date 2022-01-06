В "Луганской народной республике" объявили о проведении сборов резервистов

Соответствующий "указ" подписал "глава республики" Леонид Пасечник.

Согласно документу, "народной милиции республики" поставлена задача организовать и провести военные сборы резервистов с с 10 января по 15 января 2022 года.

Отметим, что это достаточно регулярная практика на территории "республики". В частности, такие сборы в прошлом году Пасечником объявлялись в мае, июне и августе.

Напомним, в конце прошлого года глава Офиса президента Андрей Ермак сделал заявление о достижении договоренностей вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Однако в "ЛНР" его заявление опровергли.

Также сообщалось, что в первый день нового года на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. При этом так называемый "глава Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин не исключил "косовский" сценарий для "республик" Донбасса в случае невыполнения Киевом Минских соглашений, которое, по его мнению, позволяет "республикам" определять свое будущее вне Украины.