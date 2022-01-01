В первый день 2022 года в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был четыре раза нарушен режим прекращения огня. Применялись в том числе противотанковые гранатометы.

Об этом сообщается в вечерней сводке штаба ООС в Facebook.

По данным на 17:00 1 января, с начала суток было зафиксировано четыре нарушения режима тишины. В направлении села Широкино, что в Донецкой области, со стороны неподконтрольных территорий открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Возле Новолуганского российские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Водяного Донецкой области захватчики открыли огонь из противотанковых гранатометов. Под Зайцевым противник открыл огонь из автоматических станковых гранатометов", - сказано в сводке.

Потерь среди военнослужащих ООС не зарегистрировано.

Напомним, в декабре Украина вернулась к режиму прекращения огня. Что происходит на Донбассе после возврата Украины к перемирию, подробно разбиралась "Страна".

Также мы сообщали, что в конце декабря в небе Донбасса дважды за неделю кружил американский разведчик.