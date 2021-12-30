В четверг, 30 декабря, разведывательный самолет E-8C (JSTARS) Военно-воздушных сил США совершил полет над востоком Украины и несколько раз пролетел вдоль линии разграничения на Донбассе.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

На онлайн-карте сервиса видно, что самолет-разведчик прилетел в Украину со стороны Европы. Он совершил несколько полетов вдоль линии разграничения на Донбассе с севера на юг и обратно.

Самолет боевого управления и целеуказания E-8C создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300 и оснащен разведывательной аппаратурой. Его бортовая антенна имеет обзор 120 градусов и позволяет охватывать в минуту около 50 тысяч квадратных километров. Разведчик отслеживает как наземные, так и воздушные цели.

Как писала "Страна", 27 декабря два самолета-разведчика ВВС США пролетели над восточной Украиной менее чем в 65 километрах от неподконтрольных Киеву территорий. В полете были задействованы самолет наземного наблюдения E-8C и самолет разведки RC-135V. Он стал одной из первых миссий, которые ВВС США открыто и демонстративной совершили в воздушном пространстве Украины.

Мы также сообщали, что 11 декабря американский самолёт-разведчик кружил над Донбассом.