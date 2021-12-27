В Одессе не смог приземлиться самолет турецкой авиакомпании Pegasus рейсом из стамбульского аэропорта Сабихи Гекчен.

Об этом сообщает Думская 27 декабря.

Самолет 40 минут кружил в районе Черноморска, после чего решил не рисковать и уходить в аэропорт вылета. Одесская полоса была расчищена от снега, до этого не было ни одного случая отказа от посадки самолетов других авиакомпаний.

По данным специалистов, дело во внутренних протоколах безопасности турецкой авиакомпании, которые не позволяют садиться при резких порывах бокового ветра. В аэропорту сейчас идет снег, ветер боковой — 70 градусов, 8 м/сек, порывы до 10-12 метров в сек.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз планирует ввести санкции против Турецких авиалиний, как ответ на миграционный кризис на польско-белорусской границе. По мнению европейцев, они задействованы в перевозке беженцев с Ближнего Востока в Минск, откуда они потом идут к Польше.

Также, мы писали, что 16 декабоя в международном аэропорту во Львове отменили часть международных рейсов из-за сложных погодных условий в городе. Кроме того, часть самолетов направлена на посадку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.