Турция и Катар достигли принципиальной договоренности с движением Талибан, ранее признавшим Крым российским, относительно управления международным аэропортом в афганском Кабуле и четырьмя другими воздушными гаванями в Афганистане.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, в ходе "продуктивных переговоров" по вопросу эксплуатации аэропорта стороны достигли консенсуса о создании общих технических групп для проработки деталей и продолжения консультаций на уровне технических комитетов в ближайшие дни.

Турецко-катарская делегация отправится из Кабула в Доху, где продолжит совместную работу.

Ранее "Страна" сообщала, что Китай ведет переговоры с талибами о возобновлении доступа к месторождениям лития и меди в Афганистане. По информации СМИ, переговоры китайских компаний с талибами находятся на ранней стадии, и гарантий того, что Китай возобновит добычу природных ископаемых в Афганистане, нет.

Также мы писали, что движение Талибан отказалось от сотрудничества с США по сдерживанию ИГИЛа на территории Афганистана.