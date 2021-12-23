Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому на территории, которая вплотную подходит к аэродромам, запретят вести любую деятельность.

Сейчас размещать объекты на такой территории можно, но по согласованию с эксплуатантами аэродрома и властями.

В пояснительной записке Кабинета министров указано, что ограничения должны обеспечить свободное от препятствий воздушное пространство для безопасного маневрирования воздушных суден.

Напомним, что еще в июле в Верховном суде Украины разъяснили, при строительстве каких объектов необходимо получить согласование Государственной авиационной службы Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что киевский аэропорт имени Сикорского ("Жуляны") в 2024 году закроется на один год в связи с ремонтом. В руководстве аэропорта рассказали, что на 2023 год запланирована реконструкция аэродрома без закрытия аэропорта на прием рейсов. Она будет включать работы на рулежных дорожках. Также в планах руководства обновление взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, мы информировали, что Украина подписала с Евросоюзом договор об "открытом небе".