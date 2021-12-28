Два самолета-разведчика ВВС США в понедельник, 27 декабря, пролетели над восточной Украиной менее чем в 65 километрах от неподконтрольных Киеву территорий.

Об этом сообщает издание Forbes.

В полете были задействованы самолет наземного наблюдения E-8C и самолет разведки RC-135V. Он стал одной из первых миссий, которые ВВС США открыто совершили в воздушном пространстве Украины.

Forbes напомнил, что на фоне сообщений о подготовке российского вторжения Вашингтон усилил поддержку Киева. Соединенные Штаты передали Украине радары, патрульные катера и противотанковые ракеты, а американская военная группа недавно побывала в Украине для оценки системы противовоздушной обороны страны. Теперь же американцы собирают разведданные об Украине - и, предположительно, делятся ими с украинцами.

"E-8C и RC-135V составляют замечательную команду. E-8C оснащен подвесным радаром с так называемым индикатором движущихся наземных целей или GMTI, то есть он может многократно сканировать транспортные средства с течением времени, давая операторам представление о направлении движения и скорости транспортных средств. RC-135V - это разведывательный самолет, чувствительные приемники которого улавливают передачи противника. E-8 обнаруживает танки и другую технику. RC-135V регистрирует свои наблюдений. Несколько проходов дуэта могли дать командирам полное представление о российских войсках", - написало издание.

E-8 и RC-135 обычно видны только тогда, когда они летают со включенными транспондерами и появляются на любом из сайтов, отслеживающих полеты. ВВС США могли бы приказать экипажам выключить транспондеры для миссии в понедельник. Однако этого не произошло.

"Эта миссия была больше, чем попыткой слежки за русскими войсками. Это был сигнал администрации Байдена режиму Путина", - считает журнал.

Полет также подчеркнул хрупкость аппарата наблюдения вооруженных сил США. ВВС США собираются отказаться от большей части своего флота GMTI, так как руководство решило, что большие и медленные E-8 слишком уязвимы вблизи ПВО противника в военное время. ВВС страны постепенно отказываются от этого типа воздушных судов. В 2022 году служба планирует продать четыре из 12 оставшихся E-8.

В то время как армия наращивает силы наземного сканирования, численность ВВС будет сокращаться до тех пор, пока не останется всего 10 дронов Block 40 Global Hawk, оснащенных GMTI.

Ранее "Страна" писала, что 11 декабря американский самолёт-разведчик кружил над Донбассом.

Также мы сообщали, что самолеты ВВС США ведут радиоэлектронную разведку западных районов Беларуси, а радиоэлектронную – на всей территории соседней страны.