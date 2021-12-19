Самолеты ВВС США ведут радиоэлектронную разведку западных районов Беларуси, а радиоэлектронную – на всей территории страны.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков в интервью изданию "Национальная оборона".

"Увеличилась интенсивность полетов в польском воздушном пространстве разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи государственной границы Белоруссии, что позволяет вести оптико-электронную разведку наших западных районов, а радиоэлектронную – на всю глубину территории страны. Военный компонент добавляется в деятельность пограничной службы", - сказал Арчаков.

По данным генерал-майора, американский контингент насчитывает близ польско-белорусской границы около 4 тысяч человек.

Новое соглашение о расширенном сотрудничестве между США и Польшей в сфере обороны от 15 августа 2020 года предусматривает возможность его увеличения еще на 1 тысячу человек, а также совершенствования имеющейся военной инфраструктуры под размещение около 20 тысяч американских военнослужащих.

"Эта цифра сопоставима с армиями целых государств", - добавил Арчаков.

Ранее "Страна" сообщала, что в субботу, 18 декабря, Российская Федерация направила в сторону Беларуси два стратегических бомбардировщика, которые способны нести ядерные заряды. Известно, что два бомбардировщика Tu-22M3 совершают патрулирование в сопровождении с истребителем Su-30SM, приписанным к авиационным частям как Беларуси, так и России.

Также мы писали, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО. По его словам, Североатлантический альянс очень близко приблизился к границам Беларуси, при этом военная активность блока и число его военных сильно выросли.