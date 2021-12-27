Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Голоса" Роман Костенко считает, что сейчас нет серьезных оснований для ожидания российского вторжения в Украину.

Об этом Костенко сказал в эфире канала "Украина-24".

По словам народного депутата, за последнее время не произошло существенного наращивания военной мощи РФ возле украинских границ, поскольку наращивание произошло еще весной, а с тех пор военная техника там осталась.

"Сейчас Россия таким образом то подгоняет людей, то отводит. Поэтому я считаю, что сейчас вторжения можно не ждать: обострение может быть, и в современных условиях наращивание войск может происходить очень быстро. Думаю, сейчас на границах у нас стабильно, небольшие перемещения войск, но это сейчас не угрожает нашей армии, стране каким-то вторжением", - заявил Костенко.

По его мнению, российские войска стоят возле украинских границ еще с 2014 года и они "просто находятся там для осуществления политического давления". Что касается слов секретаря СНБО Алексея Данилова о 120 тысяч российских военных в паре сотен километров от границы Украины, то Костенко объяснил, что просто там дислоцируются российские войска.

"Россия делала вид, что она наращивает войска, и мы видим, что они все-таки хотят провести переговоры и повысить ставки", - заявил секретарь Комитета ВР.

Ранее в Совфеде РФ заявили, что у России нет и не было планов нападать на Украину.

Напомним, Берлин не разделяет уверенности США в подготовке России к вторжению в Украину.