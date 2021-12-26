В Евросоюзе считают, что из-за политики Россия по импортозамещению при закупках госпредприятий европейские компании понесли убытки в размере 290 млрд евро. В связи с этим ЕС обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию и потребовал от Российской Федерации компенсировать убытки.

Об этом говорится в сообщении на сайте ВТО.

"В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России", — объяснили в организации.

В Евросоюзе также заявили, что в течение нескольких лет Россия разрабатывала меры, которые серьезно ущемляют интересы компаний ЕС при продаже товаров и услуг российским государственным компаниям и другим организациям посредством коммерческих закупок.

Отметим, что в конце ноября члены ВТО рассматривали запрос ЕС о создании комиссий с целью разрешения спора, однако российская сторона не поддержала эту просьбу. Россия заявила, что уверена, что ее меры соответствуют обязательствам в ВТО и что она готова и желает продолжить консультации с Брюсселем по этому вопросу.

20 декабря направил второй запрос о создании комиссии. В итоге орган ВТО по разрешению споров (DSB) согласился создать комиссию.

Ранее мы писали о том, что генеральный директор ВТО 62-летний Роберто Азеведо досрочно покинул должность. Он на год раньше срока сложил полномочия и ушел работать в компанию Pepsi.

О своем решении покинуть организацию Азеведо объявил еще в мае 2020 года. Он заявлял, что "это решение было нелегким", и пояснил, что обсудил его со своей семьей.

В результате новым гендиректором Всемирной торговой организации стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.