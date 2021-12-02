В Украине продлят действие таможенных пошлин на российский импорт. Соответствующее решение принял Кабмин. Ставки будут действовать для российских товаров еще год - до 31 декабря 2022 года или "до прекращения нарушения РФ Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ".

В пояснительной записке указано, что Россия применяет к украинским товарам ставки единого таможенного тарифа ЕАЭС, а также ряд торговых запретов и ограничений. Поэтому со стороны Украины - заморозка высоких пошлин - ответный шаг.

То есть, российские товары и дальше будут заходить в Украину с пошлинами. Хотя, понятно, что это "ответка" не столько России, сколько отечественным потребителям, которые получают продукцию (в том числе, по критическому импорту, как, к примеру, автотопливо) дороже, чем могли бы.

Подробнее о других решениях, принятых на сегодняшнем заседании Кабмина можно почитать здесь.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин решил поднять пошлины на более, чем полсотни товаров и продуктов.

Также мы сообщали, что Кабмин утвердил 12 банков, в которых бизнесу дадут кредит под госгарантии. Среди них - Приватбанк и Ощадбанк.