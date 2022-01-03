С вечера воскресенья, 2 января, несколько крупных городов "ЛНР" остались без водоснабжения из-за повреждения магистрального водовода, расположенного на территории подконтрольной Киеву территории.

Речь об Алчевске, Стаханове, Первомайске, Славяносербске и других.

Об этом сообщается на сайте предприятия "Лугансквода".

"Украинская сторона с 21:00 2 декабря прекратила подачу воды от Западной фильтровальной станции на территорию "ЛНР". Причиной стало повреждение магистрального водовода Д=1200 мм от насосной станции ЗФС-3 на территории Украины. В связи с этим ограничено водоснабжение на следующие территории: Алчевск на 30%; Славяносербск, Перевальский район на 50%; Стаханов, Кировск, Брянка на 60%; Первомайск на 100%. Восстановить водоснабжение в плановых объемах возможно после возобновления подачи воды с насосной станции ЗФС-3", - говорится в сообщении.

Напомним, масштабное отключение воды жители "ЛНР" переживали 5 декабря, когда из-за вызванных снегопадами перепадов напряжения электричества без воды остались более 23 тысяч местных жителей.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина осталась должна жителям "ДНР" и "ЛНР" более 77 миллиардов гривен пенсий.