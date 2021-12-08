Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что сумма невыплаченных Украиной пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса составляет более 77 миллиардов гривен.

Об этом омбудсмен сказала во время круглого стола "Оценка и перспективы отраслевых направлений реинтеграции", организованного комитетом Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Остается нерешенным вопрос выплаты пенсий лицам, состоящим на учете на временно оккупированных территориях, но не имеющих статуса ВПЛ (внутренне перемещенных лиц - Ред.). Сумма невыплаченных пенсий этим лицам составляет более 77 миллиардов гривен", - рассказала Денисова.

Она добавила, что сейчас со значительными проблемами в реализации своих прав сталкиваются полтора миллиона внутренне перемещенных лиц, в том числе 700 тысяч пенсионеров. Из-за применения верификации образовалась задолженность по пенсионным выплатам пенсионерам-ВПЛ, которые несвоевременно проходили соответствующие процедуры.

Также Денисова считает, что следует законодательно закрепить статус жертв конфликта. Пока это частично урегулировано в отношении детей и тех, кто получил инвалидность в результате войны.

Как сообщала "Страна", в 2020 году Рада провалила законопроект об упрощении выплат пенсий жителям неподконтрольных территорий. Документ отменял обязательную справку переселенца для получения пенсии, а также снимал трехлетнее ограничение на выплату пенсий наследникам, если сам получатель умер.

Также мы приводили слова нардепа от "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой, заявившей, что Украина не может платить пенсии жителям ОРДЛО, так как неизвестно, каких политических взглядов они придерживаются.