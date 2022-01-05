В среду, 5 января, над территорией Украины летал самолет Военно-воздушных сил США. Он долгое время кружил над территорией Донбасса.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

На территорию Украины залетел самолет боевого управления и целеуказания США Boeing E-8C. Он вылетел в 9:26 из немецкого Цвайбрюкена и до 17:50 наматывал кольца над линией разграничения на Донбассе.

Затем он отправился на базу, вероятно, завершив свою супер-секретную разведывательную миссию.

В последнее время такие полеты участились.

Как писала "Страна", 27 декабря два самолета-разведчика ВВС США пролетели над восточной Украиной менее чем в 65 километрах от неподконтрольных Киеву территорий. В полете были задействованы самолет наземного наблюдения E-8C и самолет разведки RC-135V. Он стал одной из первых миссий, которые ВВС США открыто и демонстративной совершили в воздушном пространстве Украины.

А три дня спустя, 30 декабря, разведывательный самолет E-8C Военно-воздушных сил США вновь совершил полет над востоком Украины и несколько раз пролетел вдоль линии разграничения на Донбассе.