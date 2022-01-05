В ночь со вторника на среду, 5 января, в Украину прибыл верховный представитель Евросоюза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом он написал в Twitter.

"Мой первый визит в 2022 году - в Станицу Луганскую и Киев. В связи с растущим усилением военной мощи России (у границ Украины – Ред.) я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформированию, которые имеют ключевое значение для устойчивости", – написал в Twitter Боррель и опубликовал фото харьковского аэропорта.

Отметим, визит Борреля был анонсирован на 4-6 января. Глава европейской дипломатии вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой посетит Донбасс. Также он побывает в Киеве, где встретится с представителями украинских властей.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее Боррель рассказал о планах создать военную учебную миссию ЕС в Украине.

Также мы писали о том, что Боррель обвинил РФ в давлении на Европу при помощи энергетики для сертификации "Северного потока-2".