Верховный представитель Евросоюза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Украину, который произойдет 4-6 января, посетит Донбасс и линию столкновения с временно неподконтрольными украинскому правительству регионами. В ходе поездки Борреля будет сопровождать украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает Европейская внешнеполитическая служба.

"Его первая заграничная поездка в этом году подчеркивает решительную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием войск и гибридными действиями России", - указано в сообщении.

После визита на Донбасс Боррель посетит Киев. Там он встретится с представителями украинских властей.

Ранее мы писали, что Жозеп Боррель собирается предложить создать военную учебную миссию ЕС в Украине. Таким образом он хочет поддержать украинскую армию. По мнению главы дипломатии Евросоюза, европейские военные инструкторы могли бы обучать руководящий состав армии Украины.

Кроме этого, Боррель заявил, что ЕС считает неприемлемыми некоторые предложения России к США по гарантиям безопасности. В частности, речь о желании Москвы обсуждать этот вопрос с Вашингтоном без участия Евросоюза, а также требование о нерасширении НАТО на восток.