Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель собирается предложить создать военную учебную миссию ЕС в Украине. Таким образом он хочет поддержать украинскую армию.

Об этом сообщает Die Welt.

По мнению главы дипломатии Евросоюза, европейские военные инструкторы могли бы обучать руководящий состав армии Украины.

"Мы на месте уже оценили, что нужно украинцам, чем мы можем реально помочь, сколько стоит такая миссия и кто может принять в ней участие", - объяснил он.

Боррель добавил, что представит странам-членам ЕС соответствующее предложение в ближайшее время.

Также он уточнил, что Евросоюз в течение последних нескольких лет постоянно поддерживал Украину.

"Например, на позапрошлой неделе я решил выделить украинской армии еще 31 миллион евро поддержки. Они предназначены для улучшения логистики и борьбы с кибератаками", - сказал глава дипломатии ЕС.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает неприемлемыми некоторые предложения России к США по гарантиям безопасности. В частности, речь о желании Москвы обсуждать этот вопрос с Вашингтоном без участия Евросоюза, а также требование о нерасширении НАТО на восток.

Также мы писали о том, что ранее Зеленский поддержал идею создания военной миссии ЕС в Украине.