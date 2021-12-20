Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе нет ясности по поводу намерений России по отношению к Украине. Также он сказал, что в ЕС знают, что слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчеты российского руководства.

Об этом Боррель написал в своем блоге.

По его словам, "конечные намерения России неясны, за исключением того, что она стремится угрожать и ослаблять Украину". Поэтому в таких условиях, по словам Борреля, нужно "надеяться на лучшее и готовиться к худшему".

"Что касается Украины, то все согласились с тем, что сейчас самое время проявить твердость и единство, чтобы предотвратить возможные дальнейшие действия России... Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчеты российского руководства, и именно поэтому важно, что лидеры ЕС решили продлить существующие экономические санкции (против России - Ред.) и предупредили, что любой шаг России против Украины будет иметь тяжелые последствия", - заявил Боррель.

Кроме того, глава европейской дипломатии считает, что нельзя исключать того, что Россия постарается "использовать этот кризис в качестве рычага для достижения своей заявленной цели по изменению структуры безопасности в Европе, исключая европейцев из дискуссий" по украинскому вопросу и гарантиям безопасности.

"Но мы знаем, что наши американские союзники не попадутся в эту ловушку", - заявил Боррель.

Напомним, также Боррель заявил, что ЕС должен участвовать в переговорах о предложениях России к США и НАТО о гарантиях безопасности.

Ранее мы писали о том, что генсек НАТО заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с РФ в отношении Украины.