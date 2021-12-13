Главы Министерств иностранных дел всех стран Евросоюза согласны, что против России нужно будет вводить политические и экономические меры в случае, если она нападет на Украину.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи с министрами иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

"Все министры согласны, что в случае российской агрессии будут политические последствия, а также - серьезные экономические шаги", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров.

Боррель добавил, что тему мер против РФ в случае ее нападения на Украину обсудят на встрече 16 декабря главы государств и правительств стран ЕС.

Ранее мы писали о том, что в Кремле раскрыли детали переговоров Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Как объяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Байден в разговоре с Путиным сообщил, что в случае реального вторжения в Украину Россия будет финансово изолирована. При этом пресс-секретарь президента РФ уверен, что возможное введение новых санкций против России будет иметь и обратные последствия. По его словам, "вводить какие-то ограничения против России и не испытывать страдания самому невозможно".

Кроме этого, группа семи (G7) предупредила Россию, что ее гипотетическое вторжение на территорию Украины повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену.

Министры "семерки", завершившие двухдневную встречу в английском Ливерпуле, также призвали Москву к снижению напряженности на российско-украинской границе, к приверженности международным обязательствам в плане транспарентности военной активности и дипломатическому взаимодействию.