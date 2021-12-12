Западные страны перебрасывают в Украину боевиков под видом инструкторов.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала "Крым-24".

"Украина накачивается вооружениями - речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков", - рассказала она.

Напомним, ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты Америки не планируют применять военную силу против Российской Федерации в ответ на ее предполагаемое вторжение на территорию Украины.

Также "Страна" сообщала, что американский президент сообщил о нежелании Альянса воевать за Киев.

Между тем, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что без помощи западных стран Украина не сможет устоять в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации, о котором сообщают американские СМИ. Кроме того, он считает, что вторжение РФ в Украину может начаться с авиаударов и ракетных обстрелов складов с боеприпасами и окопов.