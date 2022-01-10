У президента Владимира Зеленского задумались о введении в Украине продуктовых карточек для малоимущих. Как заявил советник главы государства Олег Устенко, в случае дальнейшего роста цен наиболее уязвимые группы граждан будут нуждаться в финансовой помощи.

Об этом сообщает "ВВС Украина".

По словам Устенко, такую помощь можно было бы выдавать через "Дию", по аналогии с "Вовиной тысячей".

"Варианты разные будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе "Дия"- так называемых "продуктовых" чеков", как это практикуется в США", - заявил Олег Устенко.

Отметим, что продуктовые карточки, если их введут, будут вызывать параллели не только с голодными временами прошлого века, но и с раздачей гречки и прочих товаров под выборы с целью подкупа избирателей.

Напомним, за год в Украине подорожали все основные продукты, алкоголь, табак и горючее.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине "борщевой набор" за год подорожал в 2,6 раза.

Кроме того, сообщалось, что в Украине подорожали картофель, помидоры и курятина.