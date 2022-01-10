Промашка с публикацией старого фото под постом о первом рабочем дне в наступившем году президента Украины Владимира Зеленского не прошла для него даром.

Тут же пошли слухи, что президент на самом деле на работу не вернулся, а полетел с Ермаком куда-то отдыхать. Куда-то в теплые края типа островов в Индийском океане.

И даже сообщение Банковой о проведённом совещании с участием Зеленского эти слухи не перебило.

Но если Владимир Зеленский действительно на рабочем месте, то он может пресечь слухи одним актуальным фото или видео.

Напомним, что в понедельник, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал первое в 2022 году рабочее фото из Офиса президента на фоне графина и стакана.

Снимок президент обнародовал в своем Instagram-аккаунте. Однако, как оказалось, сделан он был в конце ноября.

Ранее мы писали, что во время праздничных выходных Зеленский съездил в Буковель, где поселился в одном отеле и на одном этаже с Игорем Коломойским. Оба отдали предпочтение отелю Radisson Blu Resort Bukovel. По словам источника "Страны", Коломойский и Зеленский встречались на зимнем курорте.

Корреспонденты "Страны" побывали в отеле Radisson Blu Resort Bukovel, где жил президент. Примечательно, что после приезда Зеленского в отеле неожиданно не осталось свободных номеров. По периметру гостиницы было множество охраны, переодетой в гражданскую одежду.

Также мы рассказывали, как Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, съезжая по склону в Карпатах.