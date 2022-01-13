Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что представители "нормандской четверки" в скором времени проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров. При этом он не уточнил уровень переговорщиков.

О заявлении Шольца сообщает РИА Новости.

"Мы стараемся также активизировать "нормандский формат". Мы с французским президентом неоднократно пытались привести в движение этот формат... И мы очень рады, что вскоре переговорщики всех четырех стран вновь встретятся вместе и начнут подготовительные переговоры", - сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский выступил за организацию встречи лидеров стран Нормандской четверки.

На что в Москве сказали, что такая встреча будет возможна только после выполнения решений предыдущей встречи в Париже. В первую очередь - по политической части Минских соглашений.

Ранее "Страна" писала о том, что Макрон и Шольц инициируют проведение встречи в Нормандском формате в ближайшие недели.

Также мы сообщали, что в Москве участников встречи советников лидеров Нормандской четверки прокатили на "русской тройке".