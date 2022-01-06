Сегодня, 6 января, в Москве проходит встреча замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с советниками лидеров стран Нормандской четверки, на которую не пригласили главу Офиса президента Украины. Перед встречей участников покатали на "русской тройке".

Соответствующее видео опубликовало "РИА Новости".

На кадрах видно, что перед встречей в Москве французского и немецкого советников Эммануэля Бонна и Йенса Плетнерапокатали на "русской тройке" и угостили чаем из самовара.

Напомним, советники нормандской четверки встретились в Москве для обсуждения Украины. Примечательно, что переговоры между Россией, Германией и Францией по вопросу Украины пройдут без участия главы Офиса Владимира Зеленского, то есть без представителей Киева.

Также сообщалось, что в середине декабря прошлого года состоялась трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой стороны договорились продолжать работу в Нормандском формате.