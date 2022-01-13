Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Киев в пятницу, 14 января. Азербайджанского гостя примет глава Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ожидается, что Зеленский и Алиев выступят с заявлениями в 13:15 в Мариинском дворце.

В связи с официальным визитом главы Азербайджана в Киеве возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района, сообщает Управление госохраны.

"Информируем, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций) , прибывающих в Украину или находящихся на ее территории в составе официальных делегаций или посещающих Украину по приглашению органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский заявил советникам Шольца и Макрона о готовности принимать "нужные решения" на Нормандском саммите.

Также мы сообщали, что Зеленский заработал на посту президента в 2021 году в 2,5 раза меньше, чем Данилов.