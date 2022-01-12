Спустя четыре месяца после визита в Соединенные Штаты Офис президента Украины не может найти план трансформации Украины на $277 млрд грн, который президент Владимир Зеленский официально презентовал инвесторам в Вашингтоне.

Об этом говорится в ответе Минэкономики на информационный запрос Українських Новин.

"Минэкономики во исполнение резолюции Секретариата Кабинета Министров Украины от 06.01.2022 №386/0/2-22 к письму департамента по вопросам обращений граждан Офиса Президента Украины от 29.12.2021 №22/1-06/6328 обработало Ваше обращение от 06.01.2022 №ЗІ-8-22 о предоставлении копии Плана трансформации Украины, презентованного в ходе рабочего визита Президента Украины Зеленского В.А. в Соединенные Штаты Америки (далее – План трансформации); информации о ходе реализации Плана трансформации в настоящее время; суммы инвестиций, привлеченных в рамках Плана трансформации, и сообщает, что Министерство не владеет запрашиваемой информацией", - сказано в ответе министерства.

Как объясняет агентство, копию плана изначально запросили Банковой, после чего Банковая попросила у Кабмина, а Кабмин в свою очередь - у Минэкономики. Однако, в Минэкономики заявили, что у них плана нет.

Напомним, во время своего визита в первых числах сентября 2021 года в США президент Украины Владимир Зеленский презентовал "план по трансформации Украины". Содержание данного плана подробно проанализировала "Страна".

При этом об отсутствии плана трансформации Офис президента заявлял еще в середине сентября прошлого года.