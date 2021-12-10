В среду, 8 декабря, в Украину приехал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Президент страны Зоран Миланович назвал этот визит "чистым шарлатанством".

Об этом сообщает Euractiv.

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал визит главы правительства Андрея Пленковича в Украину на фоне высокой напряженности в отношениях с Россией "чистым шарлатанством", добавив, что Пленкович "сбежит в Брюссель, если ситуация станет тяжелой".

"Этот визит в Украину укрепил дружбу между Киевом и Загребом, но эти отношения никоим образом не направлены против России", - сказал Пленкович во Львове в конце двухдневного официального визита.

Кроме того, премьер министр напомнил, что Хорватия и Россия поддерживают как политический диалог, так и экономическое сотрудничество.

Отметим, что во время визита с Пленковичем встречался президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в ближайшее время в Украину приедет глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель и отправится на Донбасс.

Также "Страна" сообщала, что в Украину в скором времени может приехать глава католической церкви Папа Римский Франциск. Точную дату визита пока не называют, но анонсируют его как ближайшую перспективу.