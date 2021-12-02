Глава католической церкви Папа Римский Франциск может в скором времени приехать Украину. Точную дату визита пока не называют, но анонсируют его как ближайшую перспективу.

Об этом сообщил глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук во время Киевского форума безопасности.

"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении. Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства", - заявил Шевчук.

По его словам, Франциск очень интересуется делами Украины, что выяснилось в недавнем общении с понтификом.

"Несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине. Он очень беспокоится о судьбе простых людей", - резюмировал глава УГКЦ.

Напомним, возможный визит Папы Римского в Украину уже анонсировался митрополитом Львовской Римско-католической церквий Мечиславом Мокшицким.

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