В 2022 году в Украину приедет Папа Франциск, который в скором времени по состоянию здоровья может отречься от Святого престола.

Об этом сообщил архиепископ Мечислав Мокшицкий, митрополит Львовской Римско-католической церкви (РКЦ) в интервью польскому агентству KAI.

"Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит следующего года", - сказал он.

Напомним, недавно источники итальянского издания Libero заявили, что священнослужитель уже высказал намерение уйти на покой. Причиной такого решения называют неудовлетворительное состояние здоровья. Это связывают с недавней операцией на кишечнике, которую сделали папе Франциску.

Также отметим, что в декабре следующего года 266-му Папе Римскому- Франциску исполнится 85 лет. Именно в этом возрасте от престола отрекся и Бенедикт XVI.

Как сообщалось, в прошлом году в Ватикане президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском. После ее окончания, украинский лидер поделился своими впечатлениями и заявил, что священнослужитель делает все возможное для достижения мира и гармонии в разных уголках мира.