За 2021 год на посту президента Владимир Зеленский заработал 336 тысяч гривен. С этой суммы политик уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.

Об этом говорится в официальном документе Государственного управления делами, отправленном на запрос издания "24 канал".

"Заработная плата в 2021 году составила 365 тысяч гривен (общая сумма), с которой уплачены налоги и сборы в сумме 65 520 гривен", – говорится в документе.

По данным документа, оклад Владимира Зеленского составил 28 тысяч гривен. Прибавок и премий президент Украины не получал.

Известно, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук за прошлый год получил вдвое больше Зеленского - 795 324 гривни.

Кроме того, первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко заработал в полтора раза больше президента. Его доход составил 541 465 гривен за год.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заработал в 2,5 раза больше президента - более 900 тысяч гривен.

Данные о доходе Владимира Зеленского за год на посту президента Украины. Источник: Государственное управление делами

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