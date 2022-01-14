Во время переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, украинская сторона предложила организовать трехсторонние переговоры с участием главы Российской Федерации Владимира Путина, однако не обозначила вопросы для обсуждения. А в Кремле пока что не уведомлены о проведении саммита на высшем уровне, а также его деталях.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

"К сожалению, предлагая встречу, Киев не обозначил вопросы для обсуждения", - сказал источник.

Между тем, в Кремле сообщили о том, что предложение о трехстороннем саммите США-Украина-РФ не поступало. На вопрос журналистов о проведении переговоров лидеров трех стран на высшем уровне, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Нет. Пока ничего не поступало".

Между тем, напомним, мы писали о том, что Зеленский заявил советникам Шольца и Макрона о готовности принимать "нужные решения" на Нормандском саммите. Вскоре после этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что представители "нормандской четверки" в скором времени проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров. При этом он не уточнил уровень переговорщиков.

Однако в Москве сказали, что такая встреча будет возможна только после выполнения решений предыдущей встречи в Париже. В первую очередь - по политической части Минских соглашений.