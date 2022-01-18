В Москве с сердечным приступом госпитализировали после Беларуси в Российской Федерации Владимира Семашко. На семидесятидвухлетний мужчина пожаловался на проблемы с сердцем.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash во вторник, 18 января.

Указано, что в воскресенье Семашко пожаловался на проблемы с сердцем и у него было высокое давление, которое поднялось до 180/110 и выше, что вызывает риск осложнений.

"Врачи обратили внимание на учащение работы предсердий и вовремя доставили посла в больницу, благодаря чему исключили риск инсульта", - сказано в сообщении.

У семидесятидвухлетнего посла произошло кровоизлияние в левый глаз, сейчас медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Беларуси, Семашко находится на обследовании и уже в скором времени вернется к работе.

"В настоящее время посол Белоруссии в Москве находится на обследовании в лечебном заведении Москвы. Его состояние опасений не вызывает", - сообщили в посольстве.

Стоит отметить, что Семашко был назначен послом Беларуси в России в 2018 году, а до этого занимал высокие должности в республике, в том числе был заместителем премьер-министра и министром энергетики.

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