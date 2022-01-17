Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс, фактически повторяя тезис Петра Порошенко, заявила, что политическим лидерам Украины нужно концентрироваться на отражении внешней угрозы, а не отвлекаться на внутренние конфликты.

Об этом Симмонс написала в Twitter.

"Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В это время важно не потерять это из поля зрения и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики", - написала полол.

Отметим, что ранее подобные заявления неоднократно делал Петр Порошенко. В частности, он говорил, что возвращается в Украину, "чтобы обеспечить единство" и "чтобы бок о бок все украинцы способны были дать отпор Путину".

"В общем, семипосольщина уголовным делом против Порошенко недовольна. Потому-то экс-президент, видимо, и чувствует себя так уверено и не верит, что суд его осмелится взять под стражу", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" в обновляемом материале пишет о том, как Порошенко вернулся в Украину и приехал в суд.

Также мы сообщали, что в ГБР заявили, что Порошенко сегодня в аэропорту пытались вручить повестку, он получать ее не стал, а адвокаты сбежали.