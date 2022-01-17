В понедельник, 17 января, Петр Порошенко должен прилететь в Украину рейсовым самолетом в 09:10. Он экстренно покинул страну месяц назад после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. В "Евросолидарности" позже заявили, что Порошенко планово вылетел в Турцию и Польшу, хотя билет был куплен менее, чем за два часа до вылета.

Сделал он это очень "вовремя", потому что всего пару дней спустя он стал подозреваемым в терроризме и госизмене по так называемому "угольному делу", которое касается закупок угля в "ДНР" и "ЛНР" в 2014-2015 годах.

Пока бывшего гаранта не было в стране, суд арестовал по его делу почти все активы, которые есть в его декларации.

А в Украине заговорили об уклонении Порошенко от следствия, что открывает возможность для его задержания с последующей доставкой в СИЗО.

В итоге у Порошенко заявили, что он возвращается 17 января "для обеспечения единства страны". Его сторонники собирались встречать его в аэропорту.

Заседание суда по избранию меры пресечения для него (поскольку он является подозреваемым по уголовному делу) назначено на 11:00, то есть почти впритык после прибытия Порошенко. Следствие требует для него заключения под стражу на время расследования.

"Страна" следит за возвращением Порошенко в режиме онлайн. Материал обновляется.

09:03 Борт с экс-президентом приземлился в Киеве. Он готовится на выход.

08:58 Самолет Порошенко уже над Киевом.

08:55 Сторонники Порошенко в аэропорту показали свое плакатное творчество.

"Порох есть. Дадим огня", "Вернём достоинство", "Украине нужен Порох, а не ваЗЕлин", "Киев за Пороха", "Руки геть від Порошенко". Также много наездов конкретно на Зеленского: "Зебоягуз, Зебрехун, Зенещастя".

08:52 Порошенко летит рейсом W61567, который прибывает из Варшавы в 9:10. Пассажиры высадятся у терминала "А".

08:47 В "Жулянах" уже около тысячи сторонников Порошенко. В основном - от "Евросолидарности", но не только: в аэропорт приехала нардеп от "Голоса" Кира Рудык.

Фото Алексея Гончаренко

08:40 В "Жулянах" встречающие держат плакаты с надписями "Стране нужен Порох", "Руки прочь от Пороха" и "Стоп репрессиям". На площади перед терминалом прибытия поставили экран.

08:25 "Согласитесь, нужно уметь вот так, убраться из Польши ровно в день освобождения Варшавы от оккупантов, (17.01.1945), красиво ж", - подметил нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.

08:20 Петр и Марина Порошенко на пути в Киев.

08:15 В аэропорту "Жуляны" Порошенко встречают около 300 человек с символикой "Евросолидарности".

07:48 Самолет с Порошенко взлетает.

07:45 Порошенко летит домой лоу-костом Wizzair. И это кстати тоже элемент "подражанию Навальному", который ровно год назад возвращался в Москву на лоу-косте "Победа".

Для полной аналогии нужно, чтоб жена Порошенко (подобно жене Навального) сказала фразу из фильма Брат-2 "мальчик, водочки мне налей", самолет по итогу посадили не в Жулянах, а в Борисполе, а Порошенко задержали бы прямо на границе.

В принципе, в такой сценарий пока мало кто верит, памятуя фразу Кучмы «Украина не Россия». Но как оно будет на самом деле увидим уже совсем скоро.

07:44 Варшавский ветер растрепал волосы у Петра и Марины Порошенко накануне посадки. В салон самолета они вошли уже без причесок.

07:40 Порошенко уже на борту самолета в самом первом ряду.

07:19 Соратник Порошенко Юрий Бирюков опубликовал фото полиции, которую выставили перед входом в аэропорт "Жуляны", где должен около 9 утра приземлиться экс-президент. И уже собирается массовка для его встречи.

Бирюков отмечает, что полиции и Нацгвардии немного. Сторонникам Порошенко позволили завезти на территорию технику для митинга и смонтировать экран.

07:05 Порошенко после прохождения границы пьет кофе.

07:03 По словам Гончаренко, во Львове Порошенко тоже ждут сторонники, если власти решат вдруг посадит самолет не в Киеве.

07:01 Нардеп Гончаренко запустил стрим из аэропорта Варшавы.

06:59 Порошенко со свитой зашли в кофейню варшавского аэропорта. Экс-президент не выпускает из рук четки.

06:51 Порошенко в аэропорту поговорил с российским журналистом и посоветовал ему учить украинский.

06:44 Появились новые кадры экс-президента в аэропорту Варшавы. Он говорит, что настроение у него "фантастическое".

06:41 Порошенко и его соратники в аэропорту.

06:34 Порошенко уже прибыл в аэропорт Варшавы, откуда в 7:40 по украинскому времени вылетит в Киев.

06:30 Порошенко вчера накануне вылета дал пресс-конференцию. Там он заявил, что не верит в свой арест. И что возвращается в Украину ровно через год после того, как в Россию прилетел Навальный (того, напомним, потом задержали и посадили).

06:23 Пока неизвестно доподлинно, сядет ли самолет с Порошенко именно в Жулянах: его борт могут отправить на посадку как в Борисполь, так и в любой другой аэропорт.

По крайней мере, по информации "Страны", машины, которые должны забрать экс-президента, заказаны в оба столичных аэропорта.