Как стало известно "Стране", перед возвращением в Украину Петр Порошенко забронировал два автомобиля в два столичных аэропорта на 17 января.

По нашей информации, он обратился в один из сервисов по прокату машин. Одно авто за €150 класса L (полноразмерный седан уровня Skoda Oktavia) с подачей утром в аэропорт "Киев", что в Жулянах. Для оформления заявки было использовано имя MR. Incognito.

А вот во втором случае в заказе фигурирует настоящая фамилия лидера "Европейской Солидарности" и "золотой" телефонный номер его мобильного (все повторяющиеся цифры). Машину будут забирать в терминале аэропорта "Борисполь" в 14:00.

Напомним, что Порошенко объявил о своем возвращении в Украину 17 января. Он должен прилететь в Жуляны в 9.10 утра.

Ранее мы писали, что в сети появились слухи о прилете Порошенко во Львов. Его партия готовит в аэропорту митинг на 10 тысяч человек.

Также "Страна" подробно рассказывала, как будет проходить возвращение Порошенко в Украину и что его тут ждет.

Кроме того, мы информировали, что пока бывшего гаранта не было в Украине, суд арестовал по его делу почти все активы, которые есть в его декларации.