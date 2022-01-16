В понедельник на 09:30, то есть во время анонсированного прибытия Порошенко в Киев, ГБР объявила проведение брифинга, посвященного теме "угольного дела", по которому экс-президент как раз и обвиняется. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе брифинга будут разбираться схемы снабжения Украины углем в 2014-2015 годах, а также содействие с террористическими организациями "Л/ДНР". Начало запланировано на 09:30.

Напомним, что на 11:00 назначено заседание Печерского суда по мере пресечения экс-президенту.

Напомним, что Петр Порошенко должен вернуться в Украину в понедельник, 17 января.

Страну он покинул в конце декабря - когда узнал, что ГБР вызывает его на допрос в качестве подозреваемого по делу о закупках угля в "ДНР" и "ЛНР" в 2014 году (детально об этом деле и роли в нем Порошенко "Страна" рассказывала в отдельном материале).

Пока бывшего гаранта не было в стране, суд арестовал по его делу почти все активы, которые есть в его декларации.

"Страна" также рассказывала, что в сети появились слухи касательно того, что Порошенко завтра может прилететь не в Киев, а во Львов. Именно туда первый замглавы партии "Европейская солидарность" Олег Синютка созывает людей.