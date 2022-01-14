В Государственном бюро расследований заявили, что могут провести перекрестный допрос бывшему президенту Украины Петру Порошенко и нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчука по делу о поставках угля из "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в ходе брифинга на тему: "Процессуальные действия, которые будут происходить в уголовном производстве, где фигурирует Порошенко".

"Насколько мне известно уголовно-процессуальный кодекс Украины не исключает такой возможности, и если будет такая потребность, следователи соберет фактаж и пригласят на перекрестный допрос двух указанных лиц", - ответила представитель ГБР на вопрос журналиста.

В ГБР надеются, что Порошенко самостоятельно прибудет в суд, "как он это ранее обещал". Неявка в суд может грозить Порошенко более серьезными судебными санкциями, сообщили в ГБР.

Напомним, 20 декабря, Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. В настоящее время он находится за границей, куда срочно выехал 17 декабря после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку.

Порошенко стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука, которого суд отправил под домашний арест.

Подробно про дело об "угольной госизмене" мы писали в отдельном материале.