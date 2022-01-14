Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что его по возвращению в Украину не арестуют. По его мнению, для этого власти не хватит "ни духу ни сил, ни воли".

Об этом он заявил в интервью "Настоящему времени".

"Во-первых, я не окажусь за решеткой. Не хватит ни духу, ни сил, ни воли. Послушайте, я же все-таки пятый президент. Я не могу не вернуться для того, чтобы не предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и 2014 году и в 2019-м. Я не могу не вернуться, потому, что сейчас именно с нашей командой большое количество людей связывает свои надежды на будущее", - сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что Порошенко вернется в Украину 17 января. Партия "Европейская солидарность" объявила о мобилизации людей для встречи бывшего президента Украины в этот день. Главная задача - давление на суд, чтоб экс-президента не взяли под стражу.

При этом в Офисе президента считают, что заявление о прилете Порошенко 17 января может быть обманным маневром.

По какому сценарию в реальности экс-президент собирается вернуться в Украину разбирался журналист "Страны" Денис Рафальский в отдельном материале.