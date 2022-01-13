Возвращение лидера партии “Европейская солидарность” (ЕС) Петра Порошенко из-за границы обещает быть шумным. Пока что подтверждается версия, что экс-президенту, пообещавшему прилететь 17 января в Киев, его политсила и сторонники готовят горячую встречу на родной земле.

Но, как писала “Страна”, суд дал разрешение на принудительный привод Порошенко, обвиняемого в государственной измене и “содействии терроризму”, на судебное заседание для избрания меры пресечения. То есть лидера “Евросолидарности” должны прямо в аэропорту задержать и доставить под конвоем в суд.

Но что будет, если соберется большая группа поддержки? Как поведут себя силовики, сторонники Порошенко и он сам?

“Страна” анализирует возможные сценарии развития событий.

Встреча "Гетьмана"

“Евросолидарность” собирает сторонников встречать Порошенко, прилетающего 17 января в аэропорт “Киев” (Жуляны). Сбор объявляют на 8 утра прямо в аэропорту (самолет должен прилететь в 9.10 утра).

"Мы встретим лидера оппозиции и будем реагировать в течение дня на все события, которые могут произойти", - говорится в заявлении.

На страницах партячеек и фракций в соцсетях появились объявления вроде опубликованного фракцией ЕС во Львовском облсовете: “17 января лидер оппозиции Петр Порошенко возвращается в Украину! И мы идем его встречать. Речь идет не только о защите Порошенко, но и о защите демократии в Украине! Партия “Европейская солидарность” готова! Порох есть, дадим огня!”.

Скрин "Страны"

Собеседник среди руководителей областных парторганизаций ЕС уточнил: в связи с приездом Порошенко объявлена частичная мобилизация членов партии и беспартийных сторонников. “Задача привезти с собой всю область не стоит. По количеству людей указаний из партийного штаба не было. Едут те, кто хочет, но таких достаточно много”, - утверждает источник, попросивший об анонимности.

Что предстоит конкретно делать на места еще не сообщили.

“Наверное, все станет известно перед отъездом”, - рассуждает руководитель областной партячейки.

Клич собираться для встречи “Гетмана” разгоняют в соцсетях и рядовые сторонники Порошенко. Некоторые даже советуют сэкономить, оплатив поездку в столицу “вовиной тысячей” (выплачиваемая государством за прививки от коронавируса тысяча гривен).

Какую форму примет встреча тоже пока непонятно. По одной из версий, сторонники Порошенко выстроятся в живую цепь по типу тех, что создают, например, в Киеве на мосту Патона в День Соборности. Но откуда и куда, не уточняется.

В партии говорят, что если и будет цепь, партия к ней не будет иметь отношения, это, мол, такая форма самоорганизации граждан.

“Вы же не видели заявлений партии или парламентской фракции по этому поводу”, - отметил народный депутат от ЕС Николай Величкович “Стране”.

Однако парламентарий считает подобную инициативу людей “реакцией на попытки Зеленского и его команды проводить репрессии против оппозиционных политиков и партий, телеканалов, которые показывают, что на самом деле происходит в стране”.

“Я понимаю этих людей, и это (инициатива - Ред.), скорее, даже протест против Зеленского”, - отметил народный избранник, считая, что к подобным акциям будут присоединяться даже те, кто не является сторонником Петра Порошенко.

Вот только слабо верится, что ЕС, официально призывающая сторонников ехать в Жуляны, не продумала все организационные моменты и пустит встречу на самотек.

По еще одной версии, сторонники Порошенко попытаются его отбить у конвоя в аэропорту (либо вообще не допустить его задержания), чтоб экс-президент пришел в суд сам во главе колонные своих сторонников, что должно повлиять на позицию судей относительно меры пресечения.

В целом задача стоит, как считает политолог Вадим Карасев, показать массовость поддержки Порошенко.

“Дескать, посмотрите, сколько людей приехало встречать “Гетмана”, как горячо его приветствуют. И это активная часть общества, “улицы”. Власть пусть подумает, стоит ли ей арестовывать Порошенко и тем более отправлять в СИЗО”, - комментирует эксперт “Стране”.

Офис генпрокурора ходатайствует о взятии под стражу Порошенко, обвиняя в государственной измене и “содействию терроризму” по делу о поставках угля с неподконтрольного Донбасса, правда, с возможностью внести огромный залог 1 млрд грн.

Сценарий "вагнеровцев"

Теперь об интересах власти. В команде Зеленского “картинка” большой массовки невыгодна, считает Карасев.

“Власть уже ничего не боится, кроме серьезных уличных протестов. Это не тот страх, что раньше, но все же. Если встречающих Порошенко будет действительно много, это может создать определенные трудности для власти в плане суда по мере пресечения и последующих действий по этому делу. Хотя по закрытым соцопросам более 50% украинцев поддерживают идею “посадки” экс-президента. Мысль усадить на одну скамью подсудимых электорального конкурента Зе-команды Порошенко и Медведчука очень заманчивая для ОП. По расчетам Банковой такой процесс действительно может серьезно изменить отношение избирателей к Порошенко”, - настаивает эксперт.

В то же время, политолог Анатолий Октисюк полагает, что задержание Порошенко может быть проведено вдалеке от его группы поддержки так, что она не помешает. “Задержать же можно у трапа самолета или прямо в салоне. Как сделали с Протасевичем (бывший главный редактор Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, снятый с рейса в аэропорту Минска - Ред.) или планировали - с вагнеровцами. А в суд его доставят вертолетом. А судья не будет ждать, пока массовка переберется под суд”, - рассуждает эксперт.

Впрочем, источники "Страны" в юридических кругах полагают, что такой принципиально мало что изменит.

"Единственное, в чем это может помочь власти - предотвратить вариант того, что толпа отобьет Порошенко у конвоя. Хотя его могут просто задержать после паспортного контроля и вывезти какими-то окольными путями. Но в любом случае об этом сразу же станет известно, и сторонники Порошенко направятся в суд. Он будет длиться несколько часов минимум и за это время вся массовка уже будет под судом. В юридических кругах бытует мнение, что есть все основания для взятия под стражу Порошенко, который игнорирует свои процессуальные обязанности и фактически убежал за границу. Но какое будет принято решение зависит в том числе и от политических факторов, включая и то, что будет происходить на улице", - говорит источник.