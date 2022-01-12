Партия "Европейская солидарность" объявила о мобилизации людей для встречи бывшего президента Украины и главы политсилы Петра Порошенко в понедельник, 17 января.

Об этом партия сообщила на своей странице в Facebook.

"17 января Петр Порошенко, как и обещал, возвращается в Украину. Его будут пытаться задержать, чтобы бросить за решетку по совершенно надуманному делу, как все предыдущие попытки за прошлые годы. Единственным следствием подобных действий является свержение демократии. Мы, в свою очередь, не можем допустить произвола, мы должны стать на защиту демократии! Поэтому мы будем встречать лидера оппозиции и реагировать в течение дня на все события, которые могут происходить", - говорится в сообщении.

Сбор сторонников Порошенко запланирован на 17 января в 8 утра в аэропорту "Киев" (Жуляны).

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

А за несколько дней до этого, 17 декабря, Порошенко покинул страну после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. В Евросолидарности тогда заявили, что он планово вылетел в Турцию и Польшу.

Кроме того, мы писали, что 6 января суд арестовал все имущество и активы Петра Порошенко.

Также "Страна" разбиралась, каким образом Порошенко хочет вернуться в Украину, где его должны доставить под конвоем в суд, и как события будут развиваться дальше.