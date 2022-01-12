Судья Печерского райсуда Киева Бортницкая, которая приняла решение об аресте имущества бывшего президента Петра Порошенко, оказалась в списке базы данных сайта "Миротворец".

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте.

На "Миротворце" Бортницкая обозначена как "соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц". Также на сайте добавили, что судья попала в базу по причине "осознанных действий, направленных на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней", "участия в фабрикации т.н. "дела о госизмене Порошенко".

"Собственно, ещё одно доказательство того, кто в реальности управляет этим скандальным сайтом", - комментирует новость телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

При этом экс-президент сейчас находится за пределами Украины и собирается вернуться только 17 января.

Также сообщалось, что Печерский районный суд дал согласие на задержание экс-президента Украины для его явки на суд в качестве подозреваемого. Однако после неявки Порошенко на допрос ГБР его повторно не вызывало, а суд не получал ходатайство о его аресте.

Каким образом Порошенко хочет вернуться в Украину, где его должны доставить под конвоем в суд, и как события будут развиваться дальше подробно разбиралась "Страна".